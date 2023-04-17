الزمالك يهزم الأهلي ويحصد لقب دوري رجال الطائرة

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الأهلي بنتيجة 3/2 فى إطار ثانى جولات بلاي أوف نهائى الدورى الممتاز للموسم المحلي 2022 / 2023 على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ليتوج باللقب.

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز فى اللقاء الأول بالبلاي أوف بنتيجة 3/1 على نفس الصالة.

وبذلك حافظ فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك على اللقب للموسم الثانى على التوالى.



وتأهل الأهلي إلى نهائي البطولة عقب الفوز على سموحة، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على طلائع الجيش.



فيما تنطلق مباريات بلاي أوف كأس مصر لرجال الكرة الطائرة يوم 27 إبريل الجارى على مدار يومين.



تقام مباراتي الأهلى والزمالك للمنافسة على اللقب فى تمام الثامنة مساءا، بينما تقام مباراتي بتروجت مع طلائع الجيش فى تمام السادسة مساءا لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأحد الموافق 30 أبريل المقبل، وتقام المباريات على الصالة الدولية لاتحاد الشرطة.