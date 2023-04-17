ads
الإثنين 17 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يهزم الأهلي ويحصد لقب دوري رجال الطائرة

الزمالك يهزم الأهلي
الزمالك يهزم الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك  على نظيره الأهلي  بنتيجة  3/2 فى إطار ثانى جولات بلاي أوف نهائى الدورى الممتاز للموسم المحلي 2022 / 2023  على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ليتوج  باللقب.

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز فى اللقاء الأول بالبلاي أوف بنتيجة 3/1 على نفس الصالة.

وبذلك حافظ فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك على اللقب للموسم الثانى على التوالى.


وتأهل الأهلي إلى نهائي البطولة عقب الفوز على سموحة، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على طلائع الجيش.


فيما تنطلق مباريات بلاي أوف كأس مصر لرجال الكرة الطائرة يوم 27 إبريل الجارى على مدار يومين.


تقام مباراتي الأهلى والزمالك للمنافسة على اللقب فى تمام الثامنة مساءا، بينما تقام مباراتي بتروجت مع طلائع الجيش فى تمام السادسة مساءا لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأحد الموافق 30 أبريل المقبل، وتقام المباريات على الصالة الدولية لاتحاد الشرطة.

مباراتي الأهلى والزمالك مباريات بلاى أوف كأس مصر لرجال الكرة الطائرة الأهلى الزمالك صالة الدكتور حسن مصطفى