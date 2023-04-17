«الدولية للصليب الأحمر» تدعو الأطراف السودانية لتيسير عمل المنظمات الإنسانية

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. ويشمل ذلك تيسير عمل المنظمات الإنسانية، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وقوع إصابات ووفيات بين المدنيين، وضمان سلامة مركبات الإسعاف والطواقم الطبية وتيسير وصولهم المصابين على وجه السرعة، ومعاملة جميع المحتجزين معاملة إنسانية.



وفي وقت سابق أعلن برنامج الغذاء العالمي يوم الأحد تعليق جميع عملياته مؤقتُا في السودان بعد مقتل 3 من موظفيه.



وكان ثلاثة من موظفي برنامج الأغذية العالمي، قد قتلوا في اشتباكات اندلعت يوم السبت في منطقة كبكابية بشمالي دارفور، أثناء قيامهم بمهام عملهم.