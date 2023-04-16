42 عضو هيئة تدريس بجامعة القناة يشاركون بالقافلة المتكاملة بالسويس

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، ان الجامعة تعتبر بمثابة شريك أساسي ورئيسي فى عمليات التطوير الإجتماعى والتنمية الشاملة وحل مشاكل المجتمع المحيط بها، لافتًا إلى أنها تُقدم خدماتها من خلال القوافل في مختلف التخصصات بواسطة خبراء وأساتذة متخصصين، بما يتماشى مع التوجهات الرئاسية التى ترعى وتدعم هذا التوجه الإنساني الذى كان لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الريادة في تأسيسه عبر مجموعة متميزة من المبادرات الهادفة .

وأكد " مندور " أن الجامعة تُعد خطة لإمداد القرية بعدد من الأساتذة المتخصصين في التخصصات الطبية.

جاء ذلك بالتزامن مع إصدار الدكتور ناصر مندور تعليماته لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برفع درجة الإستعداد لمُشاركة القطاع فى تجمع جامعات شرق الدلتا والتى تتوجه الأحد 7 مايو القادم لمحافظة السويس مع جامعات بورسعيد، السويس و دمياط .

أفاد رئيس الجامعة أن القافلة تشمل تخصصات الطب البشري ، الطب البيطري ، الصيدلة ، الزراعة ، الأسنان و التمريض بمشاركة 42 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة ، حيث تتواجد القافلة فى ثلاث نقاط لتقديم الخدمات بمركز تنمية المجتمع بجنيفه وجمعية أبناء الخير بكبريت و جمعية تنمية المجتمع بشندوره .

تأتي القافلة بإشراف عام الدكتور سعيد عبد البادي نائب رئيس جامعة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .