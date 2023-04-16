وادى دجلة في نهائي بطولة بريطانيا للإسكواش للرجال والسيدات

تأهل لاعبا وادى دجلة، علي فرج ونوران جوهر إلى الدور النهائي لبطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، ليصبح دجلة النادي الوحيد في العالم المشارك في المباراة النهائية بالبطولة بمنافسات الرجال والسيدات.

ومن المقرر أن يقترب وادى دجلة، من تحقيق لقب بطولة بريطانيا إحدى البطولات البلاتينية، ورفع علم مصر في مدينة برمنجهام المستضيفة للبطولة.

وصعد علي فرج للمباراة النهائية لبطولة بريطانيا للإسكواش، بعد فوزه على زميله في النادي مازن هشام بنتيجة (1-3) بواقع نقاط (4-11) (4-11)( 8-11) (11-2) في مباراة استغرقت 42 دقيقة، ويواجه "فرج"، المصنف الخامس عالميًا في المباراة النهائية اللاعب البيروفي دييجو إلياس المصنف الـثاني عالميًا.

وتخوض نوران جوهر المصنفة الأولي عالميًا المباراة النهائية أمام اللاعبة المصرية نور الشربيني المصنفة الـثالثة عالميًا، بعد تغلبها على اللاعبة النيوزيلندية جويل كينج المصنفة الـرابعة عالميًا، بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-3)(11-9)(11-1)، في مباراة استغرقت 33 دقيقة.

وانطلقت بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش يوم 9 أبريل الجاري، وتستمر المنافسات حتى يوم 16 من الشهر الجاري بمدينة برمنجهام بمشاركة 9 لاعبين من وادى دجلة وهم علي فرج، ويوسف إبراهيم، ومازن هشام، ويحيي النوساني، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي، وروان العربي، وهنا معتز، ونور أبو المكارم، بمجموع جوائز 179 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وتعتبر إحدى البطولات البلاتينية للإسكواش.