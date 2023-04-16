مصطفى محمد على رأس هجوم نانت أمام أوكسير بالدوري الفرنسي

أعلن أنطوان كومباريه المدير الفني لنادي نانت، تشكيل اللاعبين الرسمي لمواجهة أوكسير، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الفرنسي.

وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثالثة عصرا، على ملعب لابي ديشامب، واعتمد كومباريه على الدوري المصري مصطفى محمد لقيادة هجوم الفريق، ويعاونه في الخلف كل من موسى سيسوكو وصامويل موتوسامي وموسيس سيمون.

ويبدأ نانت المباراة أمام أوكسير بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ألبان لافون

خط الدفاع: جواو فيكتور مارسيلينو - نيكولاس بالويس - جان شارل كاستيليتو - جوان حجام

خط الوسط: أندري جيروتو - لودوفيتش بلاس - موسى سيسوكو - صامويل موتوسامي - موسيس سيمون

خط الهجوم: مصطفى محمد

ويحتل نانت المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 31 فيما يأتي أوكسير في المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة.

