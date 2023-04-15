مران الزمالك.. الجهاز الفني يضع برنامج بدني لتجهيز الونش

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو برنامجا بدنيا خاصا لمحمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض لتنفيذه في الفترة الحالية.

وأدى "الونش" تدريبات بدنية مختلفة قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، من أجل رفع معدل اللياقة البدنية استعدادا للمباريات المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له بعد غد الإثنين ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على ملعب القاهرة الدولي .

ويحل فريق الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري وذلك برصيد 39 نقطة من خوض 23 مباراة، حيث فاز الفريق في 11 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 6 مباريات .

أما المقاولون العرب فيأتي في المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 35 نقطة من خوض 25 مباراة .