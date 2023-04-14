الأنبا يواقيم يترأس صلوات الجمعة العظيمة بدير الفاخوري بإسنا - صور

ترأس الأنبا يواقيم أسقف عام إيبارشية إسنا وأرمنت جنوب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، صلوات الجمعة العظيمة، بكاتدرائية القديس الأنبا متاؤس الفاخوري بديره العامر بجبل أصفون بإسنا.

وتوافد المئات من الأقباط على الكنائس وعلى رأسها كاتدرائية القديس الأنبا متاؤس الفاخوري بديره العامر بإسنا، حيث أدى نيافة الأنبا يواقيم الصلوات بمشاركة الآباء الرهبان من القمامصة والقساوسة، وبمشاركة مجمع رهبان دير الأنبا متاؤس الفاخوري، والأخوة طالبي الرهبنة والشمامسة والشعب القبطي.

جدير بالذكر يُعد يوم الجمعة العظيمة من أهم الأيام التي تحييها الكنيسة في العام، وهو تذكار صلب وتعذيب السيد المسيح على يد اليهود بتهمة التجديف.

ويسمى هذا اليوم بعدة أسماء منها "الجمعة العظيمة"، "جمعة الآلام"، "الجمعة المقدسة"، وحسب الترتيب الكنسي تُصلى في نهار يوم الجمعة ست ساعات هي باكر والثالثة والسادسة والتاسعة والحادية عشر والثانية عشر.

ويُعد الجمعة العظيمة هو اليوم السابع من «أسبوع الآلام»، و يسبق عيد القيامة المجيد، وتستمر صلوات حزينة للكنيسة طوال اليوم دون توقف، ويرتدى الكهنة والشمامسة الزى الجنائزي ويرددون الألحان الحزينة.

قداس الجمعة الحزينة (1)

قداس الجمعة الحزينة (1)

قداس الجمعة الحزينة (2)

قداس الجمعة الحزينة (2)

قداس الجمعة الحزينة (3)

قداس الجمعة الحزينة (3)

قداس الجمعة الحزينة (4)

قداس الجمعة الحزينة (4)

قداس الجمعة الحزينة (5)

قداس الجمعة الحزينة (6)

قداس الجمعة الحزينة (7)

قداس الجمعة الحزينة (8)

قداس الجمعة الحزينة (9)

قداس الجمعة الحزينة (10)

قداس الجمعة الحزينة (11)

قداس الجمعة الحزينة (12)