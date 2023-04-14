محافظ الجيزة يوجه بمراقبة الأسواق والتصدي بحزم لمحاولات البناء المخالف

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال احتفالات شم النسيم وعيد الفطر المبارك والتأكد من توافر كافة السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مناسبة وبالكميات التي تكفي احتياجات المواطنين مع استمرار متابعة عمل المخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة، والتأكد من توافر المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد اللواء أحمد راشد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين ومباحث التموين خلال فترة الأعياد على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم للتأكد من جودة وصلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما شدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتواجد الإدارات الميدانية في نوبتجيات على مدار اليوم بنسبة لا تقل عن ٧٥% ، مؤكداً رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظة والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية، أو مستلزمات طبية خلال إجازة الأعياد في حال الاحتياج لذلك .

ووجه المحافظ جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لمتابعة مواقف السيارات لعدم السماح باستغلال المواطنين وزيادة الأجرة خلال فترة إجازة العيد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وكلف محافظ الجيزة بتشكيل لجان للمرور على المتنزهات والعائمات والمعديات النيلية للتأكد من التراخيص اللازمة وتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية وتوافر عوامل الأمان حرصا على أمن وسلامة المواطنين .

وأكد المحافظ شركات المرافق العامة من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات بتواجد الخدمات على مدار اليوم بجميع المواقع التابعة للشركة خلال أيام العطلات والأعياد مع تواجدهم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات طارئة في حينها .

وأكد محافظ الجيزة علي تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للتواصل على مدار الساعة خلال فترة الأعياد مع غرف عمليات الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة أية مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أى مشكلات أولا بأول .

كما شدد محافظ الجيزة ضرورة تكتيف أعمال النظافة بمحيط الكنائس ودور العبادة وعدم السماح بوجود أية إشغالات مع الاستمرار فى جهود رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن .

وشدد المحافظ على تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر على الوجه الأكمل وإزالة كافة المظاهر السلبية مؤكداً على ضرورة التصدي ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية ، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص خاصة خلال فترة الأجازات .

موجها بضرورة تواجد نوبيجات على مدار اليوم من جميع الجهات المعنية للتصدى بكل حزم وبمنتهى الشدة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع المتابعة الميدانية لرصد أى مخالفات وإزالتها على الفور .

حضر اللقاء إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام والسيد محمد نور السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية.