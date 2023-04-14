أوكرانيا: روسيا قصفت منطقة خيرسون 68 مرة خلال 24 ساعة

الجمعة 14/أبريل/2023 - 09:15 ص

أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون اليوم الجمعة، أن القوات الروسية قصفت خيرسون 68 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية - في بيان - "إن القوات الروسية قصفت المنطقة بـ280 قذيفة، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين".

وأوضح أن القصف الروسي استهدف مناطق سكنية، مشيرا إلى أن روسيا استخدمت المدفعية الثقيلة وطائرات بدون طيار ومقاتلة.

وأشار إلى أنه تم إجلاء 99 شخصا من المناطق التي تم تحريرها من روسيا في خيرسون.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.