تشكيل إشبيلية لمواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي

أعلن خوسيه لويس مينديليبار، المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

ويحل إشبيلية ضيفًا، اليوم الخميس، على نظيره مانشستر يونايتد، في اللقاء الذي ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الأرجنتيني إريك لاميلا هجوم الفريق الأندلسي أمام اليونايتد، كما يحرس عرينه الحارس المغربي ياسين بونو.

تشكيل إشبيلية لمواجهة مانشستر يونايتد

وجاء تشكيل إشبيلية، كالتالي.

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: مونتييل - كواسي - مركاو - أكونيه

خط الوسط الدفاعي: فرناندو - جوديل

خط الوسط الهجومي: أوكامبوس - راكيتيتش - أوليفييه توريس

وفي الهجوم: إريك لاميلا.

وتقام مباراة الإياب بين إشبيلية ومانشستر يونايتد في دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، يوم الخميس المقبل الموافق 20 أبريل، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.