نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يشيد بدور الكونغو برازافيل في ملف المصالحة الوطنية

أشاد عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بدور الكونغو برازافيل في البحث عن حل شامل للأزمة الليبية، لاسيما ملف المصالحة الوطنية، الذي سيؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والسلام في ليبيا.



جاء ذلك خلال لقاء اللافي، في طرابلس، وزير الشؤون الخارجية بالكونغو برازافيل "جان كلود جاكوسو"، الذي تترأس بلاده اللجنة رفيعة المستوى، حول الشأن الليبي، التابعة للاتحاد الإفريقي، التحديات والمعوقات التي أدت إلى تأجيل انعقاد المؤتمر الوطني الجامع حسب الموعد الذي تم تحديده خلال الاجتماعات التحضيرية السابقة.



وأكد اللافي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية، اليوم الاثنين، أهمية استعادة الثقة بين جميع الأطراف، وأن المجلس الرئاسي الليبي هو المظلة الشرعية وليس حاكمًا لمشروع المصالحة الوطنية.

بدوره، أكد الوزير الكونغولي أهمية التغلب على أسباب تعثر الجهود من أجل مواصلة العمل في ملف المصالحة، وانجاز استحقاق المؤتمر الوطني الجامع، من خلال بناء الثقة من جديد، دون إقصاء لأي طرف، مشيدًا بجهود المجلس الرئاسي الليبي في إرساء دعائم المصالحة والاستقرار في البلاد.