بتكلفة 465 مليون جنيه.. إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحى بكوم أوشيم

شهد الدكتور أحمد اﻷنصارى محافظ الفيوم، والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مراسم توقيع عقد بين شركة الصرف الصحى بالقاهرة يمثلها المهندس عادل حسن رئيس مجلس الإدارة، وشركة كونكورد للمقاولات يمثلها المهندس أحمد العبد رئيس مجلس اﻹدارة، وذلك لتنفيذ مشروع أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحى بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم، بطاقة 19 ألف متر مكعب يوم، بتكلفة 465 مليون جنيه بتمويل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتخدم المنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.

وصرح المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، بأن قطاع المرافق من أهم القطاعات التى تتحمل الشركة القابضة وشركاتها التابعة مسئولية توصيل واستدامة تقديم الخدمة للمواطنين بجميع المحافظات، مضيفا أن منطقة كوم اوشيم تعد مستقبل الصناعة فى المحافظة، وهي منطقة واعدة وستكون بمثابة محور تنموى صناعى بالمحافظة قادر على جذب كبرى الاستثمارات الصناعية المحلية والاجنبية مما سيضع الفيوم على خريطة الاستثمار الصناعي بقوة وهو ما تهدف اليه الهيئة في اطار توجيهات المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة لجعل كوم أوشيم منطقة صناعية عالمية ومتوافقة بيئيا من خلال رفع كفاءة شبكات المرافق والبنية التحتية بها فضلا عن وضع حلول علمية باعلى المعايير لمعالجة الصرف الصناعي بالمنطقة من خلال رفع كفاءة محطة المعالجة الحالية

وأعرب محافظ الفيوم عن سعادته بالتعاون المستمر مع الشركة القابضة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والعمل بشكل علمى وممنهج لتحسين وتطوير الخدمات بنطاق المحافظة، موضحا أن هذا المشروع من المشروعات الواعدة والمنتظرة التى تساهم فى تحسين المناخ الاستثمارى بالمحافظة، ونسعى إلى الترويج للصناعات والاستثمارات الصديقة للبيئة، والتأكيد على وضع معايير واشتراطات بيئية ملزمة للمصانع، لضمان جودة المياه الخارجة منها.

ومن جانبه أكد المهندس ممدوح رسلان، أهمية المشروع من الناحية الاستثمارية باعتبار منطقة كوم أوشيم أحد المناطق الصناعية الواعدة والجاذبة للاستثمارات، مع مراعاة الجوانب والاعتبارات الصحية والبيئية لإعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، من خلال أعمال رفع كفاءة المحطة، فى إطار خطة الشركة للاستغلال الأمثل للأصول ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحى ضمن توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

جدير بالذكر، أن الطاقة الحالية للمحطة تبلغ حوالى 8 آلاف متر مكعب يوم، وجارى تنفيذ اعادة التأهيل خلال 15 شهرا لتنتهى اﻷعمال فى إبريل 2024 تمهيدا لإنهاء تجارب التشغيل التجريبى فى يوليو 2024.