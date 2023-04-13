تكثيف حملات التفتيش والمراقبة على الأسواق قبل الأعياد بسفاجا.. صور

تابع اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، حملات الإدارة الصحية بقيادة الدكتور جورج وليم مدير الإدارة ، ومحمد جندية مفتش الأغذية، وشملت المحال التجارية استعداد الاستعداد لاستقبال احتفال الإخوة المسيحيين بعيد القيامة.

من جانبه أوضح الدكتور جورج وليم، أنه تم رفع درجة الاستعداد والتفتيش على محال بيع الأسماك خاصة مع قرب احتفالات شم النسيم وتكثيف الحملات على مدار اليوم للتأكد من توافر كافة الخدمات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأضاف أن الحملات على أماكن تداول الأغذية وبيع الأسماك والمتنزهات، أسفرت عن سحب عدد ١٠ عينات أغذيه للفحص، والتنبيه على النظافة العامة، وتم تحرير ٦ محاضر عدم حمل شهادة صحية وإعدام ٤٧ من الأغذية التالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي .

يأتي ذلك من خلال الحملات المستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة، ومدى مطابقتها للمواصفات، ومحاربة الاستغلال، وضبط الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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