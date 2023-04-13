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الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مستشار الأمن القومي الأمريكي: نرحب باستعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

جاك سوليفان
جاك سوليفان
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أكد مستشار الأمن القومى الأمريكى جاك سوليفان، ترحيب الولايات المتحدة بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر.

وقال سوليفان، في بيان أوردته قناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية اليوم الخميس، إن البحرين وقطر هما شريكان مقربان من الولايات المتحدة وحليفان رئيسيان من خارج حلف الناتو.

وأضاف: "تتطلع الولايات المتحدة إلى العمل مع جميع شركائنا بينما نطور هذه الرؤية المشتركة لمنطقة أكثر تكاملًا واستقرارًا وازدهارًا، والتي تخدم فى النهاية مصالح الولايات المتحدة والشعب الأمريكي".

وأعلنت البحرين وقطر عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما في وقت سابق وذلك خلال بيان مشترك من وزارتي الخارجية، بعد أن عقدت لجنة المتابعة البحرينية القطرية اجتماعها الثاني في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجى في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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