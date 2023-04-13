منها «تقوية المناعة وإنقاص الوزن»| الفوائد الصحية لتناول الأرز الأحمر

الخميس 13/أبريل/2023 - 07:00 ص

حصل الأرز الأحمر المعروف أيضًا باسم أرز الأعشاب أو أرز الشحن الأحمر على اسمه من اللون البني المحمر لطبقته الخارجية الغنية بمضادات الأكسدة والمغذيات.

وعلى عكس الأرز الأبيض، الذي يتم تجريده من طبقته الخارجية أثناء المعالجة، يترك الأرز الأحمر سليمًا ما يحافظ على محتواه الغذائي.

وفي هذا الإطار كشف تقرير جديد نشره موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص الفوائد الصحية العديدة لتناول الأرز الأحمر ولماذا يجب أن يكون عنصرًا أساسيًا بنظامنا الغذائي:



1. غني بمضادات الأكسدة



الأرز الأحمر مليء بمضادات الأكسدة، وهي المركبات التي تساعد على حماية جسمك من الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة. إذ يمكن أن تسبب هذه الجذور الحرة تلفًا خلويًا يمكن أن يؤدي إلى أمراض مثل السرطان وألزهايمر وأمراض القلب. حيث تعمل مضادات الأكسدة عن طريق تحييد هذه الجذور الحرة ومنع تلف الخلايا.

يحتوي الأرز الأحمر بشكل خاص على نسبة عالية من الأنثوسيانين؛ وهي الأصباغ التي تعطي الأرز لونه المحمر. فلقد ثبت أن لهذه المركبات خصائص قوية مضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في الحماية من مجموعة متنوعة من الأمراض.



2. يخفض الكوليسترول



لقد ثبت أن للأرز الأحمر تأثيرات مخفضة للكوليسترول. فقد وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا الأرز الأحمر لمدة ستة أشهر عانوا من انخفاض كبير في مستويات LDL (الكوليسترول السيئ).

يحتوي الأرز الأحمر على مركب يسمى موناكولين K، وهو مشابه لبعض الأدوية الخافضة للكوليسترول. إذ يعمل هذا المركب عن طريق تثبيط إنتاج الكوليسترول في الكبد، ما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول بمجرى الدم.



3. ينظم مستويات السكر في الدم



يحتوي الأرز الأحمر على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، ما يعني أنه يطلق الغلوكوز بمجرى الدم ببطء، ما يمنع حدوث طفرات بمستويات السكر في الدم. وهذا يجعله غذاءً مثاليًا لمرضى السكري أو أولئك الذين يحاولون التحكم بمستويات السكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الأرز الأحمر على كمية عالية من الألياف تساعد أيضًا بتنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص الغلوكوز بمجرى الدم.



4. يساعد في إنقاص الوزن



الأرز الأحمر غذاء رائع لفقدان الوزن لأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف. حيث تساعد الألياف على الشعور بالشبع وتمنع الإفراط بتناول الطعام والوجبات الخفيفة بين الوجبات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأرز الأحمر غني بالكربوهيدرات المعقدة التي توفر إطلاقًا مستدامًا للطاقة، ما يمنع الانخفاضات في الطاقة التي يمكن أن تؤدي إلى الرغبة الشديدة بتناول الطعام والإفراط فيه.



5. يقوي المناعة



الأرز الأحمر غني بالفيتامينات والمعادن الضرورية لنظام المناعة الصحي. وتشمل هذه العناصر الحديد والزنك وفيتامين ب 6 وفيتامين إي. فالحديد ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى خلايانا، بينما الزنك ضروري لعمل الخلايا المناعية بشكل سليم. وفيتامين ب 6 وفيتامين (ه)ـ من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلايانا من التلف.



6. يعزز صحة القلب



الأرز الأحمر غذاء صحي للقلب بسبب خصائصه بخفض الكوليسترول. إذ تعد المستويات العالية من LDL (الكوليسترول الضار) أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب، ويمكن أن يساعد خفض مستويات الكوليسترول بمنع تطوره. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأرز الأحمر غني بالمغنيسيوم الضروري لعمل القلب بشكل سليم ويساعد على تنظيم ضغط الدم.



7. يحسن الهضم



الأرز الأحمر غني بالألياف، ما يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي. حيث تضيف الألياف حجمًا كبيرًا إلى البراز، ما يسهل مروره ويمنع الإمساك ويقلل من خطر الإصابة بالبواسير. بالإضافة إلى ذلك، تغذي الألياف البكتيريا الصحية في أمعائنا وتعزز الميكروبيوم الصحي وتقلل من خطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي.

الأرز الأحمر غذاء عالي القيمة الغذائية يوفر مجموعة واسعة من الفوائد الصحية؛ فهو غني بمضادات الأكسدة ويخفض الكوليسترول وينظم مستويات السكر في الدم ويساعد على إنقاص الوزن ويعزز المناعة ويعزز صحة القلب ويحسن الهضم.