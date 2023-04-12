«جعفر العمدة» يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.. الجمهور يتفاعل مع مشهد حبس محمد رمضان وخروجه من السجن.. وأهالي الإسكندرية يوزعون الشربات

تحظى مسلسلات رمضان 2023، بقدر كبير من اهتمام الجمهور، الأمر الذي بات واضحًا على السوشيال ميديا، حيث يتفاعل الجمهور مع المسلسلات بشكل كبير، وتصدر مسلسل «جعفر العمدة» المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، بأحداثه المثيرة في كل حلقة وتوقعات المتابعين له.

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان في حي السيدة زينب، حول الجمع ما بين الأكشن والرومانسية والكوميديا أيضًا، وتنافس 4 زوجات على زوجهم وابنه المفقود وصراع مع عائلة أخرى من أكبر عائلات الحي، التي تصدرت المشهد على السوشيال ميديا بلقب «العائلة الشريرة».

تصدر الفنان محمد رمضان التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشهد حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق، بعد إلقاء القبض عليه في المطار بتهمة حيازة مواد مخدرة، وذلك من خلال أحداث الحلقة 19 من مسلسل «جعفر العمدة»، وحزن الجمهور وتفاعله مع هذه الأحداث وانتظار مواجهته مع أعدائه في المسلسل «عائلة فتح الله» بعد خروج شوقي فتح الله «منذر رياحنة» من السجن وبدايته الحرب على عائلة جعفر العمدة.

كانت تعليقات الجمهور على السوشيال ميديا: «الناس مش عارفة تنام من القلق على جعفر، جالنا خبر دلوقتي من المطار أنهم عرفوا الواد اللي حطلوا المخدرات»، وآخر يقول: «الناس مستنية خروج جعفر العمدة من السجن أكثر من عودة سيمبا إلى أرض العزة»، وآخر: «يا ترى عامل إيه دلوقتي يا معلم جعفر، جعان ولا شبعان، مدفي ولا سقعان»، ويقول آخر: «جعفر هيعمل منه بيض بالبسطرمة»، وانتشرت الفيديوهات الساخرة بتعليقات: «مش هنسيب محمد رمضان وهنجيب حقه».

شهدت حلقة أمس من مسلسل «جعفر العمدة» أحداث مثيرة تفاعل معها الجمهور على السوشيال ميديا من براءة جعفر العمدة وخروجه من السجن بعد ظهور فيديو براءته بوضع آخر المخدرات في شنطة سفره بمطار بيروت، وكشف المستور وقصة خطف ابن جعفر العمدة من قبل زوجته «دلال فتح الله» الفنانة إيمان العاصي، بعد مكالمة من الخاطف «بلال شامه» الفنان مجدي بدر لها.

تفاعل الجمهور أيضًا من خلال هذه الحلقة مع «نعيم فتوح» الفنان عصام السقا، حيث أطلق مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عليه اسم نعيم السندال، وكونه صديق مخلص لجعفر العمدة.

لافتة ساخرة من أهالي الإسكندرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لشباب وهم يوزعون «شربات بالموز» في الإسكندرية بعد الإفراج عن محمد رمضان في مسلسل «جعفر العمدة»، بعنوان «بمناسبة الإفراج عن جعفر العمدة»، ظهرت صور بعض الشباب وهما يحملون أكواب شربات بالموز لتوزعها على المواطنين في منطقة سموحة في محافظ الإسكندرية بعد إذاعة الحلقة رقم «20»، من المسلسل.

هالة صدقى: «محدش قالي مبروك على براءة جعفر»

علقت الفنانة هالة صدقي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» على مسلسل «جعفر العمدة»، بنشر صورة لها مع الفنان محمد رمضان، قائلة: «ما حدش يعني قالي مبروك علي براءة جعفر، جعفر إن شاء الله يخرج يفرم شوقي وأمثاله».

مي كساب عن ابتسامتها أثناء حبس جعفر العمدة: «خلقة ربنا»

ردت الفنانة مي كساب على العديد من الانتقادات على وجهها المبتسم وخاصة في مشهد حبس «جعفر العمدة»، قائلة في فيديو لها على حسابها على «تيك توك»: «مش مسمحاكي يا دلال، أنا بعيط آهو وبضحك، وشي بيضحك في نفس الوقت، ودي خلقة ربنا، أعمل إيه؟!، أعمل تغيير وش يعني؟، وأنا بعيط وشي مبتسم، ربنا خلقني مبتسمة».