5 قرارات وتنفيذ مبادرة رئاسية في زيارة محافظ الوادي الجديد لواحة باريس(صور)

بدأ اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، زيارته لمركز باريس بتنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وذلك من خلال غرس شجرة بقرية " عدن" التابعة للمركز كما أصدر 5 قرارات خدمية لجماهير الواحة.

كما وجه الزملوط، خلال تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، بتسليم الأشجار التي يجري زراعتها لجمعية تنمية المجتمع بالقرية؛ لرعايتها وإنفاق عائد الإنتاج لإقامة مشروعات خدمية للأهالي.

كما عقد المحافظ لقاءً جماهيريًا مُوسعًا مع المواطنين بمركز باريس وأصدر 5 قرارات خدمية وهي:

1- تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بحصر المنازل المتضررة من النمل الأبيض، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية للمساهمة في إعادة بناء المنازل.

2- حظر بيع أراضي تقسيمات البناء للغير، وقصر التراخيص على اسم صاحب الأرض فقط دون تنازل أو تغيير.

3- الموافقة على تخصيص أرض ظهير زراعي على مساحة ٢٠٠ فدان في حال جمع ٤٠ مستفيد، والترخيص بحفر بئر لإقامة المشروع.

4-سرعة إنهاء إجراءات تسليم ٥٠ منزل ريفي للمستفيدين بقريتي عدن وبغداد، لحين الانتهاء من حفر بئر الري وتجهيز الأرض الزراعية.

5- قيام مديرية التربية والتعليم بتخصيص أتوبيس لنقل المعلمين العاملين بمدارس القرى الواقعة على طريق الخارجة/ باريس في مقابل اشتراك رمزي.

محافظ الوادي الجديد يزور مركز باريس (1)

محافظ الوادي الجديد يزور مركز باريس (2)

محافظ الوادي الجديد يزور مركز باريس (3)