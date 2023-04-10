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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ

سامح شكري وجون كيري
سامح شكري وجون كيري
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تلقى  سامح شكري وزير الخارجية رئيس الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اتصالًا هاتفيًا اليوم الإثنين، من المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ "جون كيري".

 

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الاتصال شهد إشادة الجانبان بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين مصر والولايات المتحدة في موضوعات المناخ، والتأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك والتشاور خلال الفترة المقبلة من أجل البناء على ما تحقق خلال مؤتمر COP 27 بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي من نجاحات بهدف مواصلة تعزيز عمل المناخ الدولي في مختلف جوانبه، والإعداد للدورة المقبلة للمؤتمر COP 28 المقرر عقدها بدولة الإمارات نهاية العام الجاري.

 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن المبعوث الأمريكي أعرب خلال الاتصال عن التقدير لمشاركة الوزير شكري في الاجتماع الوزاري الافتراضي لمنتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ الذي عقد الشهر الماضي. 

 

وقد أوضح وزير الخارجية من جانبه أن الاجتماع مَثَلَ فرصةً هامة لاستعراض ما تحقق خلال مؤتمر COP 27 من نجاحات تعزز من عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة، وخاصةً فيما يتعلق بمعالجة خسائر وأضرار تغير المناخ وتنفيذ التعهدات وحشد تمويل المناخ.

 

وقد حرص الجانبان على مناقشة عدد من الاستحقاقات الخاصة بعمل المناخ الدولي خلال المرحلة القادمة، حيث أكد الوزير شكري رئيس الدورة ٢٧ لمؤتمر المناخ على إلتزامه الكامل بالعمل مع جميع الشركاء الدوليين، ومع الولايات المتحدة، لدفع أجندة العمل المناخي الدولي خلال تلك المرحلة الهامة.
 

وزير الخارجية تغير المناخ COP27 المبعوث الرئاسي الأمريكي جون كيري سامح شكري