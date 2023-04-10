وزير الزراعة: مصر في مقدمة الدول المطبقة لنهج الصحة الواحدة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة المصرية بمؤسساتها الصحية والعلمية والأكاديمية وبالتعاون مع المنظمات الدولية قد قطعت شوطاً كبيراً في السنوات الأخيرة على صعيد تأكيد وتطبيق نهج الصحة الواحدة بحيث أًصبح مفهوم الصحة الواحدة أكثر رسوخاً، وأصبح هناك عدد من المبادرات الوطنية الهامة التي استهدفت تحقيق وتعميق هذا المفهوم،

وقامت وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الصحة والوزرات والجهات المعنية في صياغة الإطار الاستراتيجي للصحة الواحدة والتي تمثل وثيقة طموحة ذات أهداف محددة قابلة للتحقيق، وبتدشين هذه الاستراتيجية تكون مصر في مقدمة دول العالم التي تتبنى كدولة وبشكل مؤسسي تطبيق نهج الصحة الواحدة ليكون التزاماً مستداماً بين جميع القطاعات ذات الصلة بالدولة المصرية.

واوضح وزير الزراعة انه على صعيد تعزيز مفهوم الصحة الواحدة فقد بذلت الوزارة جهوداً كبيرة في هذا الاطار يمكن تلخيص أهمها في: استمرار تقييم الوضع الوبائى للأمراض الحيوانية في مصر من اجل ضمان صحة الانسان والحيوان والنبات والبيئة والعمل على تطوير تلك المنظومة واستدامتها والتعاون علي تطبيق منظومة الصحة الواحدة والتي تعتبر من أهم الادوات العالمية في مواجهة التحديات الصحية لقدرتها على التعامل بفاعلية مع كافة القضايا والمستجدات المتعلقة بصحة الانسان والحيوان والمحافظة علي البيئة واستدامتها.



وقال أن ذلك بالاضافة الى تعزيز التعاون مع الجهات الدولية الداعمة لنهج الصحة الواحدة وعلى رأسها الأطراف الأربعة: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية، المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، برنامج الأمم المتحدة للبيئة.



وأيضًا التعاون مع كل من وزارتي الصحة والبيئة في صياغة الإطار الإستراتيجي للصحة الواحدة ، والذي نشهد تدشينه والإعلان عنه اليوم ليكون هو النواة الهيكلية الوطنية الأولى التي تعضد حوكمة الصحة الواحدة في مصر وتتوحد من خلالها الجهود المبذولة تحت مظلة النهج العالمي للصحة الواحدة.



وكذلك الحيلولة دون دخول الأمراض الحيوانية الناشئة إلى مصر من خلال منظومة الإنذار المبكر والمسوح الوبائية في الحيوان.

كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات المرتبطة بالتحكم والسيطرة على الأمراض المشتركة منها:



- إحكام السيطرة بشكل ملموس على مرض إنفلونزا الطيور، الأمر الذي نتج عنه استقرار الموقف الوبائى للمرض وانحسار أعداد البؤر الإيجابية المسجلة، واستمرار عدم تسجيل حالة بشرية واحدة للعام السادس على التوالي.



- إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية عن اعتماد مصر رسمياً لنظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة، والذي يأتي كأحد المحاور التي تدعم استراتيجية القضاء على المرض، من خلال اعتماد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور لعدد 37 منشأة.



- تبنى نظام المنشآت الخالية من مرضى الدرن البقرى والبروسيلا وهما من أهم الأمراض المشتركة، حيث تم الإعلان رسمياً عن خلو 41 قطيع للأبقار الحلاب من هذه الأمراض لعدد 14 منشأة عبر الموقع الرسمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية. وكذلك اعتماد خلو مصر من ثلاث أمراض للفصيلة الخيلية (الرعام – الزهري – انيميا الخيول المعدى).



- التوسع في تنفيذ القوافل البيطرية على مستوى الجمهورية حيث بلغ عدد القوافل التي تم اطلاقها (1565) قافلة علاجية مجانية وتم تغطية (1050) قرية بكافة المحافظات لعلاج وفحص حوالي (850) ألف حيوان استهدفت تشخيص وعلاج الأمراض السيادية خاصة المعدية منها ، ومستمرين في تدعيم هذا الملف.



- رفع كفاءة منظومة المعامل المرجعية بوزارة الزراعة والتي تعمل في مجالات ( تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في المنتجات النباتية والصحة الحيوانية والمواد العلفية والأمصال واللقاحات البيطرية وغيرها ) للحفاظ على جودة الغذاء الصحي والآمن والمستدام سواء للاستخدام المحلي او للتصدير.



- تنفيذ خطة العمل المشتركة بين وزارات الزراعة والصحة والبيئة بهدف تحقيق الهدف العالمي الرامي إلى الحد من تنامى ظاهرة مقاومة المضادات الميكروبية.