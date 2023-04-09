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الإثنين 10 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على البنك بالدوري

لقطة من المباراة
لقطة من المباراة
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فاز فريق الزمالك، بهدف للاشيء على حساب البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء اللقاء قوي بين الفريقان، وسجل هدف الزمالك المدافع محمود حمدي الونش من رأسية رائعة فشل حارس البنك في التصدى لها، وذلك بالدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، وفي الشوط الثاني ألغى الحكم هدف للبنك الأهلي بداع التسلسل .

لقطة من المباراة 

وخاض الزمالك لقاء اليوم بتشكيل يضم :

حرسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد عبد الغني - نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر.

خط الهجوم: أحمد مصطفي "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 36 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد البنك عند النقطة 17 في المركز  السابع عشر لجدول الترتيب .

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