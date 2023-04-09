محافظ دمياط تتابع إنشاء أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور عمرو عثمان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مركز علاج وتأهيل مرضى الإدمان بقرية المحمدية بمركز كفر سعد ، الذى يأتى وفقًا للبروتوكول المبرم بين المحافظة والصندوق لإنشاء أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة دمياط.

يتضمن المركز "صالة جيم ، مكتبة ، مسرح،قاعات تدريب ، أنشطة رياضية ، تنس طاولة ، بلياردو ، قاعة كمبيوتر ،أنشطة فنية وملعب كرة قدم وورش للتدريب" وذلك لإعادة تأهيل المتعافين .

وأوضحت محافظ دمياط أنه تم تخصيص مساحة ٣٦٩٣.٢٠ متر مربع من أملاك الوحدة المحلية لقرية المحمدية لإنشاء مركز علاج وتأهيل مرضى الإدمان ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بمركز كفر سعد، وسيخدم أبناء محافظة دمياط من خلال توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،وأيضًا تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان .

وأضافت عوض أن إنشاء مركز لعلاج الإدمان على أرض محافظة دمياط سيعمل على راحة المرضى وأسرهم ، حيث كان يتم تحويل مرضى الإدمان على مستشفيات تابعة للصندوق في محافظات اخرى ، وأن المركز الجديد يعد اول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وسيوفر الخدمات العلاجية سواء من خلال العيادات الخارجية او الحجز الداخلي ، لافتة إلى أنه سيتم تخصيص جزء بمنشأة أخرى وتجهيزها لتصبح مقر للعيادات الخارجية للوصول إلى عدد أكبر من المستهدفين لتقديم الخدمة لهم بسرية تامة وتحويلهم للمركز لتلقى العلاج اللازم .