أوكرانيا: إصابة شخصين في قصف روسي على ميكولايف‎‎

الجمعة 07/أبريل/2023 - 11:15 ص

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم ميكولايف بجنوب أوكرانيا فيتالي كيم، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية قصفت بلدتي أوتشاكيف وكوتسروب التابعتبن للإقليم قبل ساعات قليلة، مما أدى إلى إصابة شخصين.

وقال كيم في تصريح:"هذا الصباح، شن الروس هجوما بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون على بلدة أوتشاكيف والمنطقة المائية فيها،مما أدى إلى وقوع أبنية سكنية ومحلات تجارية وتضررت البنية التحتية المدنية للمدينة وأصيب شخصان،أحدهما في حالة خطيرة".

وأضاف المسئول الأوكراني:" اندلع حريقان ولكن تم إخمادهما على الفور من قبل وحدات خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية.

و شن العدو قصف مدفعي على أراضي بلدة كتسروب،ولكن لم تقع إصابات".