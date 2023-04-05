محافظ بورسعيد يقدم التعازي لأسرة اللواء مدحت عبد الرحيم

الأربعاء 05/أبريل/2023 - 06:54 م

وصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إلى مجمع الشفاء الطبي، بمحافظة الإسماعيلية، وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد اللواء مدحت عبد الرحيم.

وقدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، العزاء لأسرة الفقيد الذي كان نموذج في الإخلاص والتفاني في العمل كما قدم التعازي الي الضباط والجنود في وفاة اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، وأكد أنه أحد رجال الشرطة المصرية المخلصين، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم أهله وذوية الصبر والسلوان.

وأكد محافظ بورسعيد، أن اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، كان أحد رجال الشرطة المخلصين الذي ساهم في تحقيق الأمن والانضباط بمحافظة بورسعيد، ولم يدخر جهدا في تقديم الدعم المتواصل وتوفير المناخ المناسب للأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة خلال أداء عملها.