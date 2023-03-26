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الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مشاكل فنية لشركة طيران "لوفتهانزا" الألمانية تسبب فوضى بمطار فرانكفورت

مطار فرانكفورت
مطار فرانكفورت
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تسببت مشاكل فنية اليوم الأحد في تأخير أو إلغاء الرحلات التابعة لشركة طيران لوفتهانزا الألمانية في مطار فرانكفورت.
وقالت متحدثة باسم لوفتهانزا إن أنظمة تسجيل الوصول على موقع الشركة على الإنترنت وفي مكاتب الاستقبال، وكذلك تسجيل عمليات المغادرة، تأثرت في أكبر مطار في ألمانيا، حيث تأخرت بعض الرحلات الجوية أو سيتعين إلغاؤها بسبب المشاكل.
وعزت المتحدثة المشكلات الفنية إلى مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات الخارجيين، وطلبت لوفتهانزا من المسافرين التحقق من حالة رحلاتهم وقالت إنها تعمل مع "الضغط الشديد" لحل المشكلات، بحسب وكالة أنباء أسوشيتيد برس.
كان تلف الكابلات أثناء أعمال البناء في فرانكفورت قد تسبب الشهر الماضي في تعطل أنظمة كمبيوتر لوفتهانزا، ما أدى إلى إلغاء الرحلات الجوية وتأخيرها في جميع أنحاء العالم.
وجاءت المشاكل الفنية الأحد قبل يوم من الإضراب الوطني في ألمانيا الذي من المقرر أن يؤدي إلى توقف حركة المرور في البلاد مع احتجاج جميع موظفي المطار والقطارات والمواصلات العامة للمطالبة بالحصول على رواتب أعلى في إضراب ليوم واحد غدا الاثنين.
وتم بالفعل إلغاء الحركة الجوية اليوم الأحد في ثاني أكبر مطار في ألمانيا في ميونيخ بسبب الإضراب القادم.

 

لوفتهانزا مطار فرانكفورت ألمانيا