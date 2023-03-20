الأمين العام للجامعة العربية يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي

الإثنين 20/مارس/2023 - 01:48 ص

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يوم الأحد، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وتناول اللقاء مُجمل التطورات في المنطقة العربية، والعلاقات العربية الروسية.