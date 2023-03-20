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الإثنين 20 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأمين العام للجامعة العربية يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
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التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط  يوم الأحد،  نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.
وتناول اللقاء مُجمل التطورات في المنطقة العربية، والعلاقات العربية الروسية.

الأمين العام للجامعة العربية نائب وزير الخارجية الروسي العلاقات العربية الروسية