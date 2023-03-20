التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يوم الأحد، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.
وتناول اللقاء مُجمل التطورات في المنطقة العربية، والعلاقات العربية الروسية.
بوابة العرب
الأمين العام للجامعة العربية يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي
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التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يوم الأحد، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.
التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يوم الأحد، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.