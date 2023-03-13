بنك التعمير والإسكان راعي استراتيجي لجوائز «أفضل خمسين سيدة تأثيراً»

الإثنين 13/مارس/2023 - 07:57 م

شارك بنك التعمير والإسكان في رعاية وتكريم" أفضل خمسين سيدة تأثيرا" خلال فعاليات النسخة الثانية من قمة تمكين المرأة المصرية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، والذي تم عقده يوم الأحد الموافق 12مارس بتنظيم من منتدى الخمسين سيدة وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، يأتي ذلك في إطار حرص بنك التعمير والاسكان على المشاركة في المبادرات والفعاليات التي تساهم في تمكين المرأة، كجزء من استراتيجيته بمجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة

وفي هذا السياق قال حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان أن هذا التكريم يؤكد على إيمان بنك التعمير والإسكان بأهمية دور المرأة في المجتمع، باعتبارها شريكاً أساسياً في إستراتيجية التنمية المستدامة تماشياً مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030، والتي تهدف لتوفير بيئة داعمة لمشاركة المرأة في مختلف المجالات. مضيفاً بأن هذا التكريم يعد من أهم الجوائز السنوية التي تشهدها مصر، حيث تلقي الضوء على نماذج قيادية قادرة على صناعة المستقبل في ظل المتغيرات العالمية، وقيادة العمل المؤسسي في كلاً من القطاعي الحكومي والخاص.

وأشار غانم إلى حرص مصرفه على دعم وتمكين المرأة، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمنتجات والخدمات المصرفية والتي صممت خصيصا لها.، مضيفاً بأن بنك التعمير والإسكان يقدم الدعم للكوادر والقيادات النسائية داخل المؤسسة، ويسعى دائما لتوفير كافة فرص التدريب والترقي لهن.

والجدير بالذكر أن قمة المرأة المصرية تستهدف تمكين القيادات النسائية ودعم دور المرأة المصرية وترسيخه في المجتمع، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والآراء بشأن أفضل الممارسات والتدابير التصحيحية لوضع القضايا ذات الأهمية للمرأة على جداول الأعمال الوطنية والمحلية وأجندات وسائل الإعلام وغيرها من المؤسسات المجتمعية، وقد شارك بالحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وصانعي القرار، إلى جانب أكثر من 300 قيادة نسائية يمثلون قطاعات مهنية عديدة وعدد من طلبة الجامعات.