صوت الناس.. استغاثة إلى محافظ المنوفية: مواطن يضع يده على أملاك الدولة

الأحد 19/فبراير/2023 - 06:41 م

يستغيث أهالي قرية الشهيد فكري التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية بالمسئولين بعدما تعدى أحد الأهالي مستعيناً بأسرته على قطعة أرض بالقرية، وكانت بركة للمياه، قام الأهالي بردمها بالمجهودات الخاصة، بعد أن كانت مصدراً لانتشار الأوبئة والأمراض، ثم صارت قطعة أرض فضاء بشهادة الأهالي، ليخرج البعض على قانون وقاموا بامتلاكها بالباطل، مما أثار غضب القرية.

يقول أحمد محمد الكومي أحد أهالي القرية منذ أن وعينا على الدنيا ويعلم الجميع أن قطعة الأرض البالغة 7 قراريط ملك للدولة، وكنا نسعى للاستفادة منها من خلال بناء وحدات سكنية لشباب القرية، فتفاجئ الجميع بوضع البعض يده على الأرض، مدعياً أن الأرض ملكه.

وناشد الأهالي المسئولين بالتدخل ووقف ما يحدث من قبل المعتدي على الأرض، واستغلالها لخدمة أبناء القرية.