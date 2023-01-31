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الثلاثاء 31 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

اليوم.. إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي بالجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تبدأ مدارس محافظة الجيزة اليوم الثلاثاء إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وذلك بعد إعلان مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن مواعيد نتائج امتحانات طلاب النقل للعام الدراسي 2023.

وعن موعد نتيجة الصف الثاني الثانوي في مختلف المحافظات، أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المنتظر الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد النتائج والدرجات، على أن يتم الإعلان الرسمي عن نتيجة الترم الأول، وذلك خلال الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام، أقصاه الأسبوع المقبل. 

الصف السادس الابتدائي تعليم الجيزة