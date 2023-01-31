اليوم.. إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي بالجيزة

الثلاثاء 31/يناير/2023 - 07:00 ص

تبدأ مدارس محافظة الجيزة اليوم الثلاثاء إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وذلك بعد إعلان مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن مواعيد نتائج امتحانات طلاب النقل للعام الدراسي 2023.

وعن موعد نتيجة الصف الثاني الثانوي في مختلف المحافظات، أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المنتظر الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد النتائج والدرجات، على أن يتم الإعلان الرسمي عن نتيجة الترم الأول، وذلك خلال الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام، أقصاه الأسبوع المقبل.