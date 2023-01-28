القاص إيهاب القسطاوي: معرض القاهرة للكتاب امتداد تاريخي لدور مصر الثقافي الرائد

السبت 28/يناير/2023 - 11:05 ص

أكد القاص والروائي وكاتب أدب الأطفال إيهاب القسطاوي، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب سيبقى الحدث الثقافي والمعرفي الأبرز في مصر والمنطقة، مُخلدا لجهود قافلة من الرواد الذين ساهموا في نهضة مصر الثقافية وتجلياتها على العالم على مدى عقود من الزمان.

وأعرب القسطاوي ، في تصريحات له اليوم السبت، عن فخره بالمشاركة في نسخة معرض القاهرة الدولي للكتاب الرابعة والخمسين بكتابين هما " حافلة الوطن" و"محاكمة طيور بريئة " وهو أحدث إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل".

وذكر أن كتاب "حافلة الوطن" ، وهو أحدث إصدارات مجلة نور للأطفال بمعرض الكتاب ، يستعرض فيه أبرز إنجازات الجمهورية الجديدة، التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون شاهدة على عظمة المصريين، وتظل محفورة في أذهان النشء .

وأضاف أن الكتاب ضمن إصدارات مجلة نور المتعددة بمعرض القاهرة للكتاب في صالة ٤ جناح الأزهر الشريف ركن مجلة نور وأن فكرة الكتاب تُعرض من خلال ركاب الحافلة الذين يتعرفون على مختلف المشروعات التي تم تشييدها، في وقت قياسي بسواعد أبناء الوطن، بدءا من زيارة العاصمة الإدارية ومروراً بمصنع المُستنسَخَات الأثرية بمدينة العبور، وبمشروع حقل "ظهر" للغاز الطبيعي العملاق، وأيضاً بشائر الخير، وقناة السويس الجديدة، ومشروع الجلالة والعلمين الجديدة، والطَّاقَةُ الشَّمْسِيَّة في منطقة "بنبان" بمحافظة أسوان، ومدينة دمياط للأثاث، وكذا مشروع الرمال السوداء بالبرلس، والتعرف على إنجازات مدينة الدواء بالخانكة والمشروع القومي للاستزراع السمكي، وقاعدة 3 يوليو البحرية.

وانطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض، واسم الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريا وعربيا وأجنبيا، من 53 دولة، من بينها دولٌ جديدة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.