الإسماعيلي يتعادل سلبيا مع أسوان في الشوط الأول

الإثنين 23/يناير/2023 - 03:55 م

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول، من مواجهة أسوان وضيفه الإسماعيلي، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويقود محمد الشامي وفراس شواط، هجوم الإسماعيلي في التشكيل الذي يأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: عماد حمدي، محمد هاشم، باهر المحمدي.

خط الوسط: كريم عرفات، محمد حسن، عمر الوحش، محمد دسوقي.

خط الهجوم: ياو أمور، محمد الشامي، فراس شواط.

ويبحث ميدو، عن قيادة الإسماعيلى للخروج من النفق المظلم بعد تذيل جدول الترتيب، برصيد 7 نقلط، حيث تولى ميدو قيادة الدراويش، فى 5 مباريات، خسر أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل سلبيًا أمام البنك الأهلى، وخسر أمام حرس الحدود، بهدفين دون رد، وخسر بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام المقاولون العرب، وتعادل في لقاء الجولة السابقة أمام طلائع الجيش بهدف لكل فريق.

على الجهة الأخرى يأتي تشكيل أسوان على النحو التالي:

حراسة المرمى : عمرو حسام .

خط الدفاع .. على فتحى - محمد عطوة - أحمد فتحى " كاستيلو " - مصطفى " ميدو " .

خط الوسط : عماد فتحى - محمود صلاح - رافائيل .

خط الهجوم: محمد حمدى زكى " جدو " - أحمد بلحاج - باى كمارا .