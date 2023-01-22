كلاتنبرج يعود إلى مصر اليوم الأحد

الأحد 22/يناير/2023 - 10:50 ص

يعود مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، إلى مصر اليوم، بعد رحلة عمل في اليونان خلال الأيام الماضية، ويعقد اجتماعًا مع لجنة الحكام خلال الساعات القليلة المقبلة.

كان المسئولون في الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية، قد تحدثوا مع مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، عن تقليل السفر للخارج والعمل مع الحكام بشكل عملي خلال الفترة المقبلة، من أجل أن يكون الحكام فنيًا بشكل أفضل خلال الموسم الحالي، بعد شكاوى الأندية الأخيرة.

ومن المقرر أن يتسلم مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام؛ تقريرًا فنيًا عن الحكام من اللجنة خلال الساعات المقبلة، وستتم مُناقشة عدد من الأمور أهمها الحالة الفنية للحكام، وتنظيم محاضرات للحكام، من أجل العمل على الأخطاء، بجانب دراسة الدفع بوجوه جديدة.