3 فبراير.. حفل أنغام في التجمع الخامس

السبت 21/يناير/2023 - 10:51 ص

تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة الموافق 3 فبراير المقبل، بالتجمع الخامس، تقدم خلاله مجموعة من أشهر أغانيها.

وتطرح النجمة أنغام خلال الأيام المقبلة أغنية جديدة بعنوان "عشان أرضيك" من كلمات أحمد قطوط، ألحان أحمد زعيم وتوزيع وليد فايد، ومن المقرر طرحها تزامنا مع الاحتفال بعيد الحب فبراير المقبل.

وكانت النجمة انغام قد تعرضت لأزمة صحية مفاجئة منذ عدة ايام دخلت على اثرها المستشفي وترتب عليها الغاء عدد من حفلاتها ، منها حفل الكويت الذي كان مقرر اقامته 26 نوفمبر الجاري ، وكذلك الحفل الذى كان مقرر إقامته في التجمع الخامس يوم 2 ديسمبر.