تعرف على أسعار الحديد اليوم فى مصر

الجمعة 20/يناير/2023 - 09:38 ص

استقرت أسعار حديد التسليح خلال تعاملات اليوم الجمعة 20 يناير 2023 ، في أسواق مواد البناء المصرية بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية خلال الفترة الماضية ، على خلفية ارتفاع سعر الدولار الأمريكي .

وجاءت أسعار الحديد اليوم كالتالي:-

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 28450 جنيهًا.

سجل طن حديد التسليح لشركة المصريين نحو 27350 جنيهًا.

سجل طن حديد شركة الدخيلة نحو 28450 جنيهًا.

فيما وصل سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي نحو 27200 جنيه.

كما سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي نحو 27200 جنيه.

و سجل طن حديد مصر ستيل نحو 27350 جنيهً.

وبلغ طن حديد التسليح مصانع شركة بشاى للصلب حوالي 28،200 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال 27،400 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة حديد عطية 27،150 جنيها.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة حديد سرحان 27،100 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة ديد الكومى 27،200 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة حديد المعادى 27،150 جنيها.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة حديد العشرى 27،350 جنيها.