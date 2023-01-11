التموين: 7 معارض لـ"أهلا رمضان" ببني سويف العام الحالي

الأربعاء 11/يناير/2023 - 05:56 م

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إقامة 4 معارض أهلا رمضان في مناطق الفشن وبندر بني سويف والواسطى واهناسيا وذلك من أصل 7 معارض مستهدف إقامتها خلال الشهر الجاري.

وقال وصفي عبد الله مدير مديرية التموين ببني سويف، أن المعرض الرئيسي بمدينة البندر سيتم إفتتاحه يوم السبت المقبل، كما سيتم إقامة 40 شادر في وحدات قروية على مستوي مراكز المحافظة، موضحا أن كل مركز من مراكز المحافظة سيكون به من 5 لـ 6 معارض اهلا رمضان.

وأوضح عبدالله أن هناك تعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية في بني سويف والغرفة التجارية في المحافظة لتوفير كافة السلع الغذائية.

وأكد ، توافر جميع السلع الاساسية وهناك ضخ مستمر بالمنافذ ولا يوجد عجز في السلع سواء كانت تموينية أو حرة لافًتا إلي أن هناك تعاون بين مديرية التموين والغرفة التجارية والتي تساعد في إقامة المعارض بتخفيضات تتراوح من 20 إلي 30% لكافة السلع التي يحتاجها المواطن.

وأضاف عبدالله، أنه يتم أيضَا تسيير السيارات السلعية المتنقلة بعدد 25 سيارة بسعة تتراوح من 1.5 إلي 5 أطنان وذلك في القري والنجوع والأحياء التي لا يوجد بها معارض أو شوادر أهلا رمضان، فضلا عن أن أكثر من 30 محل تجاري يشارك في المعرض من خلال إقامة أماكن مخصصة داخل تلك المتاجر عليها لافتة أهلا رمضان

وأوضح أن كيلو اللحوم البلدية يباع بالمعرض بسعر 150 جنيها، و كيلو السكر المعبأ 17 جنيه، و الأرز معبأ 15 جنيه، وجوال أرز 10 كيلو 150 جنيه، مكرونة 350 جرام 7 جنيهات، جوال مكرونة 5 كيلو بـ 78 جنيها، جوال مكرونة زنه 10 كيلو 155 جنيها، و جوال الدقيق 25 كيلو بـ 375 جنيها .

أضاف عبد الله أن زجاجة زيت 5 كيلو تباع بـ 270 جنيها ، و زجاجة زيت 3 كيلو عباد 137 جنيها والذرة 160 جنيها ، زجاجة زيت ذرة 2 كيلو 128 جنيها ، زيت 700 مللي 36 جنيها ، علبة سمنة 2 كيلو 90 جنيها ، علبة سمنة 1 كيلو 45 جنيها .

العروسة شاي 40 جرام 5 جنيهات، ملح بونو 20 كيس 15 جنيها، زجاجة خل 1 لتر 3 جنيهات.

وتابع أنه تم صرف 50% من مقررات شهر يناير الجاري، لصالح 2 مليون مستفيد مربوطين على 700 ألف بطاقة، مشيرا إلي أنه تم قبول تظلمات المواطنين بعدد 3 آلاف طلب لعدالة إجتماعية ولصرف المنحة الاستثنائية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تم إرسالها إلي وزارة التموين لإعتمادها و تم قبول تظلمات 50٪ من الطلبات التي تم استلامها.

وأوضح عبدالله، أنه تم تطوير11 مكتب تمويني وتحويلهم إلي مراكز مطورة من أصل 49 مكتب على مستوي المحافظة وجاري تطوير 10 مكاتب أخري الفترة القادمة، إضافة إلي تطوير 5 إدارات تموين خارجية من أصل 11 إدارة، وجاري تطوير المكاتب والإدارات الخارجية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وهيئة الأبنية التعليمية.

واكد أنه تم الانتهاء من تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة منطقة لوجيستية/ تجارية جديدة بالمنطقة الصناعية في البياضة علي مساحة 43 فدان تمهيداً لطرحها علي المستثمرين المحتملين، حيث تم الإنتهاء من تخصيص الأرض اللازمة للمنطقة والتي بلغت مساحتها 43 فدانًا في البياضة بالمنطقة الصناعية في بني سويف،

وقال عبدالله ، أن المنطقة سيتم إقامتها بالتعاون مع المحافظة، و وزارتي التموين، والتنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، موضحَا أن التكلفة المالية الإجمالية سيتم تحديدها بعد طرح المنطقة على المستثمرين