أسعار الحديد اليوم السبت 7 يناير 2023

السبت 07/يناير/2023 - 09:15 ص

استقرت أسعار الحديد، اليوم السبت فى مصر، وسيطرت على الأسواق حالة من التذبذب منذ قرار البنك المركزى بخفض الجنيه.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر طن حديد عز 23450 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك إلى 27 ألف جنيه

سعر طن حديد السويس 23350 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد الجيوشي 20300 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 23350 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المراكبي 23200 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد العشري 23300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد بشاي 23300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد الجارحي 23205 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع