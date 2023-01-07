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السبت 07 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الحديد اليوم السبت 7 يناير 2023

حديد
حديد
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استقرت  أسعار الحديد، اليوم السبت فى مصر، وسيطرت على الأسواق حالة من التذبذب منذ قرار البنك المركزى بخفض الجنيه.

 وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر طن حديد عز 23450 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك  إلى 27 ألف جنيه
سعر طن حديد السويس 23350 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع
سعر طن حديد الجيوشي 20300 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع
سعر طن حديد المصريين 23350 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع
سعر طن حديد المراكبي 23200 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع
سعر طن حديد العشري 23300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع
سعر طن حديد بشاي 23300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع
سعر طن حديد الجارحي 23205  جنيه للطن -تسليم أرض المصنع  

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