أسعار الحديد اليوم السبت 7 يناير 2023

استقرت أسعار الحديد، اليوم السبت فى مصر، وسيطرت على الأسواق حالة من التذبذب منذ قرار البنك المركزى بخفض الجنيه.
وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر طن حديد عز 23450 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك إلى 27 ألف جنيه
سعر طن حديد السويس 23350 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع
سعر طن حديد الجيوشي 20300 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع
سعر طن حديد المصريين 23350 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع
سعر طن حديد المراكبي 23200 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع
سعر طن حديد العشري 23300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع
سعر طن حديد بشاي 23300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع
سعر طن حديد الجارحي 23205 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع