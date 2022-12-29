ارتفاع جديد فى أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022

الخميس 29/ديسمبر/2022 - 10:58 م

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا جديدا بقيمة 70 جنيها مساء اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، للجرام الواحد، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميًّا وتسجيل الأوقية 1816 دولارًا .

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل في مصر 1620 جنيهًا بزيادة 70 جنيهًا.

كما سجل سعر الذهب عيار 24 سجل للجرام 1851 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 1389 جنيهًا.

سجلت الأونصة عالميا 1816 دولارًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب 12800 جنيه.

وتباينت أسعار الذهب في مصر على مدار شهر ديسمبر الحالي، الذي شهد أعتى تقلبات في سوق الصاغة في مصر، لم تحدث من قبل.

بدأ سعر جرام الذهب عيار 21، شهر ديسمبر 2022، بسعر قياسي، حينما سجل 1475 جنيهًا يوم 1 ديسمبر 2022، على خلفية تزايد شراء سبائك الذهب في مصر وتصديرها للخارج لجني الدولار والتجارة فيه، كما تحدث خبراء الذهب وقتها.

ثم وصل سعر جرام الذهب إلى أعلى قمة له على الإطلاق في مصر، يوم 16 ديسمبر 2022، عندما سجل 1900 جنيه لأول مرة على الإطلاق، لعيار 21.

لكن توالى الهدوء على سعر جرام الذهب عيار 21، حتى وصل إلى مستوى 1570 جنيهًا مساء الأربعاء 28 ديسمبر 2022