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السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اجتماع لجنة المسابقات اليوم لمناقشة أحداث مباراة الترسانة والسكة الحديد

مباراة الترسانة والسكة
مباراة الترسانة والسكة الحديد
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قررت لجنة المسابقات للقسم الثاني بالاتحاد المصري لكرة القدم عقد اجتماع طارئ اليوم السبت، لمناقشة أحداث مباراة الترسانة والسكة الحديد التي وقعت اليوم في دوري القسم الثاني.

 

وقام محمود الدسوقي حكم مباراة الترسانة والسكة الحديد، بإلغاء المباراة قبل نهايتها بلحظات قليلة، بعد التعدي عليه وعلى فريق السكة الحديد من بعض المتواجدين بملعب نادي الترسانة.

مباراة «الترسانة والسكة الحديد»

شهدت مباراة الترسانة والسكة الحديد بملعب حسن الشاذلي أحداثا مؤسفة بعد تعدي أفراد تابعين لنادي الترسانة على حكم المباراة، بعد احتساب ضربة جزاء لنادي السكة الحديد في الوقت بدل الضائع

وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة احتساب الحكم محمود الدسوقي ضربة جزاء لصالح نادي السكة الحديد، مما أدى إلى غضب جماهير ولاعبي نادي الترسانة وقاموا بالاشتباك مع حكم المباراة

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