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الجمعة 23 ديسمبر 2022
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

دراسة طبية تكشف علامات العين وعلاقتها بمرض السرطان

تعبيرية
تعبيرية
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اكتشف أطباء في بريطانيا علامة غريبة قد تكون مؤشرا على الإصابة بنوع خطير من السرطان وذكرت مجلة "كيوريوس للعلوم الطبية" أن امرأة تبلغ من العمر 52 عاما توجهت لأحد المراكز الطبية للحصول على استشارة بسبب معاناتها من آلام في المعدة لمدة ثلاثة أسابيع وبعدما أخضعها الأطباء للفحوصات شاهدوا تحوّل بياض عينيها إلى اللون الأصفر.

كذلك أشار الأطباء إلى أن المريضة كانت فاقدة لشهيتها نحو الطعام وتشعر بالتعب على نحو كبير وبعد إجراء كامل الفحوصات تبين للأطباء إصابة السيدة بسرطان المعدة من نوع "الغدي" الخطير.

وأكد الأطباء أن السرطان امتد إلى الأمعاء وضغط على الأنبوب الذي يحمل العصارات الهضمية بين المعدة والأمعاء الدقيقة.

وتسبب هذا الانسداد المعوي في تحول لون عيون المرأة إلى اللون الأصفر، وهي حالة تعرف باسم اليرقان  وتحدث لتراكم مادة صفراء تسمى البيليروبين  حسبما أوردت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وكتب الأطباء في التقرير الخاص بالسيدة أن اصفرار العين هو العرض الأول "النادر" لسرطان المعدة وخضعت المرأة لعملية جراحية للمساعدة في تخفيف أعراض السرطان وغادرت المستشفى بعد رفضها الخضوع لجلسات العلاج الكيميائي  لتتوفى لاحقا بعد شهرين بمنزلها .

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