مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. تحويل رواية «حوجن» إلى عمل سينمائي والعرض في 2023

الإثنين 05/ديسمبر/2022 - 05:07 ص

أقامت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي حلقة نقاشية بعنوان "حوجن من الرواية إلى شاشة العرض"، وتحكى عن رحلة تحول رواية "حوجن" الأكثر مبيعا فى السعودية إلى عمل سينمائي.

ضمت الحلقة النقاشية كلا من المؤلف المشارك ياسر بهجت، والمخرج وكاتب السيناريو ياسر الياسري، كما تواجد نجوم العمل، وألقى المتحدثون الضوء على النجاح الاستثنائى لرواية الخيال الشهيرة، والتعقيدات التى رافقت عملية تحويلها إلى فيلم سينمائي، والتأثير الكبير الذى تركته الرواية على الجمهور، كما تم عرض الإعلان الترويجى للفيلم.

يشارك فى بطولة الفيلم المقرر عرضه فى ٢٠٢٣ كوكبة من النجوم من بينهم براء عالم ونور الخضراء ونايف الظفيرى والعنود سعود ومحسن منصور.

من جانبه أكد المخرج ياسر الياسرى أن أحد الأصدقاء عرض عليه فى عام ٢٠١٧ قراءة رواية "حوجن" التى كانت تعد الأكثر مبيعا، وبالفعل قرأها فى ليلة واحدة، وبدأ بعدها التحضيرات لتحويلها إلى عمل سينمائى.

وأضاف الياسرى أنه حرص على التوازن فى تحويل الرواية إلى فيلم سينمائى باقتباس عناصر مهمة من الرواية إلى جانب إضافة بعض الأشياء التى تجعل المشاهد يستمتع برؤية العمل فى صورة سينمائية متكاملة وممتعة.

وأوضح أنه واجه تحديا كبيرا أثناء إعداد لتحويل الرواية إلى فيلم، وهو كيف سيظهر عالم الجن وماهى أفضل وسيلة لتصوير هذا العالم وخاصة أن هناك أمورا عديدة تخص ثقافتنا منها أن الإنسان لا يرى الجن، إذن كيف سيتم نقل هذه الصورة وفى نفس الوقت ضرورة الحفاظ على التقاليد.

فيما قال ياسر بهجت الذى قام بترجمة رواية حوجن أنه بعد أسابيع قليلة تحل الذكرى العاشرة لنشر هذه الرواية التى حققت شعبية كبيرة بين كل الفئات العمرية، وقد صدرت النسخة الأولى منها فى عام ٢٠١٣وكانت الأكثر مبيعا بين يناير ونوفمبر عام ٢٠١٣. إلا أن بعض الحاقدين كان لهم رأى آخر ودور كبير فى إيقافها عن طريق ارسال رسائل عبر الواتس آب تقول للآباء إن الرواية تعلم البنات السحر الأسود وبالفعل تم إيقافها ثم عادت مرة أخرى بعد شهر واحد فقط، وتعد الرواية الأكثر سرقة لأنها تم إعادة طبعها من أناس ليسوا دار النشر التى طبعتها.

