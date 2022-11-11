مسيرات داعمة في حب مصر بالقاهرة الجديدة والحوامدية.. صور

الجمعة 11/نوفمبر/2022 - 11:25 م

نظم أهالي القاهرة الجديدة مسيرات بالسيارات، لدعم الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، حاملين الأعلام المصرية، بالتزامن مع قمة المناخ "COP27 " الذي تنعقد في مدينة شرم الشيخ.

دعمت المسيرات مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، رافضة أي دعوات للتخريب وتعطيل مصر عن مسيرتها.

وردد المؤيدون: تحيا مصر.. معاك ياريس.. مصر أم الدنيا".

كما نظم مجموعة من المواطنين مركز ومدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، مسيرات بالسيارات لدعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، وهتف المواطنين مع الأغانى الوطنية التى تم تشغيلها من خلال مكبرات الصوت “ تحيا مصر.. تسلم يا جيش بلادي”.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في شرم الشيخ الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة الرئيس بايدن إلى مصر، مؤكدًا علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين الصديقين، ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، فضلًا عن مواصلة الارتقاء بتلك الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

من جانبه؛ ثمن الرئيس بايدن قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، مؤكدًا على أن الولايات المتحدة تعتبر مصر صديقًا وحليفًا قويًا تعول عليه في المنطقة، معربًا عن التطلع لتكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول جميع القضايا الإقليمية والدولية، وذلك في ضوء الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر ودورها المتزن في محيطها الإقليمي، وإسهاماتها بقيادة الرئيس في تحقيق الاستقرار لكافة شعوب المنطقة.