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السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

سامسونج تكشف عن تشكيلة أجهزة منزلية مزودة بالذكاء الاصطناعي خلال "مرحبًا بكم في BESPOKE AI"

سامسونج للإلكترونيات
سامسونج للإلكترونيات
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أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن أحدث تشكيلة من الأجهزة المنزلية خلال فعاليات "مرحبًا بكم في الذكاء الاصطناعي المخصّص BESPOKE AI". وخلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في سيول وباريس ومدينة نيويورك، قدمت سامسونج رؤيتها لتحسين تجربة الحياة المنزلية من خلال دمج الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاتصالات في الأجهزة المنزلية.

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم تجربة الأجهزة في سامسونج، جونغ-هي (جيه إتش) هان، على استمرار التزام الشركة بتصميم الأجهزة التي تناسب الاحتياجات الفريدة لكل مستخدم وأسلوب حياته. وأضاف أن الشركة تكشف اليوم عن رؤيتها للذكاء الاصطناعي في الأجهزة، وتقدم منتجات تعتمد على تاريخها الطويل في التصميم المخصّص من خلال تحسين الاتصال وإضافة ميزات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز تجربة المستهلك وتحقيق آفاق جديدة.

تتميز الأجهزة الجديدة من سامسونج بالشبكة المتكاملة Wi-Fi، والكاميرات الداخلية، ومعالجات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التوافق مع تطبيق SmartThings. وتقدم هذه الأجهزة ميزات مثل AI Home وMobile Smart Connect، لتوفير تجربة مستخدم سهلة ومريحة.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت سامسونج خلال الحدث ميزات مبتكرة مثل Calm Onboarding، التي تسهل عملية انضمام المستخدمين إلى منظومة سامسونج المتصلة، بالإضافة إلى منصة الأمان Knox لضمان حماية بيانات المستخدم.

وفي إطار التركيز على كفاءة الطاقة، قدمت سامسونج أيضًا مجموعة من الأجهزة الموفرة للطاقة، مع تقديم خاصية Smart Forward لتسهيل مراقبة التحديثات وتلقي الإشعارات.

وختامًا، كشفت سامسونج عن تعاونها مع فيلم "Inside Out 2" لتوضيح مزايا مجموعة Bespoke AI Laundry Combo™️ الجديدة، وأعلنت عن استراتيجيتها لدمج الذكاء الاصطناعي في الأجهزة المنزلية بحلول نهاية العام، بدور محوري لمساعد Bixby في هذه المبادرة.

تم الإعلان أيضًا عن حزمة لغات جديدة لأجهزة Galaxy، مما يتيح للمستخدمين التواصل بحرية أكبر بلغات مختلفة، مع توفير ميزات متعددة مثل الترجمة المباشرة ومساعدة الدردشة وغيرها.

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