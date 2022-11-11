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الجمعة 11 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأزهر الشريف يوضح فضل يوم الجمعة

الازهر
الازهر
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تحدث عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، عن فضل يوم الجمعة، قائلا: يوم الجمعة له فضل عظيم للغاية، فـ صلاة الجمعة تكفر الذنوب من الجمعة للجمعة".

وأضاف " عبد العزيز النجار  ببرنامج "صباح البلد  المذاع على قناة "صدى البلد"، أن يوم الجمعة للعبادة والعمل وليس للنوم والجلوس في المنزل، مستشهدا بقول رسول الله:"إنّ يوم الجُمعة سيّد الأيام يضاعف الله عزّ وجلّ فيه الحسنات ، ويمحو فيه السّيّئات ، ويرفع فيه الدّرجات ، ويستجيب فيه الدّعوات ، ويكشف فيه الكربات ، ويقضي فيهِ الحوائج العظام".

ومن سنن يوم الجمعة قراءة سورة الكهف، فهي تضيء للمؤمن ما بين الجمعتين، مستشهدا بقول رسول الله :"ن قَرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ الجُمُعةِ أضاءَ له من النورِ ما بَينَ الجُمُعتينِ ".

وأكمل: صلة الأرحام لها فضل عظيم عند الله عز وجل، فهي تبارك في الصحة والمال، متابعا: صلة الرحم في يوم الجمعة لها مكانة أكبر وأعظم ولها الأولوية.

الأزهر الشريف الجمعة الصحة الرحم برنامج صباح البلد