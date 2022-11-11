الأزهر الشريف يوضح فضل يوم الجمعة

الجمعة 11/نوفمبر/2022 - 12:41 م

تحدث عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، عن فضل يوم الجمعة، قائلا: يوم الجمعة له فضل عظيم للغاية، فـ صلاة الجمعة تكفر الذنوب من الجمعة للجمعة".

وأضاف " عبد العزيز النجار ببرنامج "صباح البلد المذاع على قناة "صدى البلد"، أن يوم الجمعة للعبادة والعمل وليس للنوم والجلوس في المنزل، مستشهدا بقول رسول الله:"إنّ يوم الجُمعة سيّد الأيام يضاعف الله عزّ وجلّ فيه الحسنات ، ويمحو فيه السّيّئات ، ويرفع فيه الدّرجات ، ويستجيب فيه الدّعوات ، ويكشف فيه الكربات ، ويقضي فيهِ الحوائج العظام".

ومن سنن يوم الجمعة قراءة سورة الكهف، فهي تضيء للمؤمن ما بين الجمعتين، مستشهدا بقول رسول الله :"ن قَرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ الجُمُعةِ أضاءَ له من النورِ ما بَينَ الجُمُعتينِ ".

وأكمل: صلة الأرحام لها فضل عظيم عند الله عز وجل، فهي تبارك في الصحة والمال، متابعا: صلة الرحم في يوم الجمعة لها مكانة أكبر وأعظم ولها الأولوية.