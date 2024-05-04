الدوري الإنجليزي.. هالاند يقود كتيبة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة وولفرهامبتون، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق مانشستر سيتي، اليوم السبت، نظيره وولفرهامبتون على ملعب الاتحاد، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الهداف النرويجي إيرلينج هالاند كتيبة السيتي أمام الذئاب، ويعاونه في الخط الهجومي برناردو سيلفا وفيل فودين.

ويسعى مان سيتي للفوز على وولفرهامبتون من أجل مواصلة المنافسة على لقب البريميرليج، الذي يتصدره أرسنال حتى الآن.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أرسنال المتصدر، بينما يأتي وولفرهامبتون في المركز الحادي عشر وفي رصيده 46 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة وولفرهامبتون

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل والكر – مانويل أكانجي – ناثان أكي – جوشكو جفارديول

خط الوسط: رودري – ماتيو كوفاسيتش – كيفين دي بروين

وفي الهجوم: فيل فودين – إيرلينج هالاند – برناردو سيلفا.