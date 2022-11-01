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الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سوق الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً أمس الإثنين، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 128.85 نقطة إلى 0.39% ليغلق عند 32732.95 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 29.08 نقطة إلى 0.75% عند 3871.98 نقطة.
وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 114.30 نقطة إلى 1.03% بواقع 10988.15 نقطة.

بورصة نيويورك انخفاض الأسهم الأمريكية