سوق الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

الثلاثاء 01/نوفمبر/2022 - 12:35 ص

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً أمس الإثنين، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.

فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 128.85 نقطة إلى 0.39% ليغلق عند 32732.95 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 29.08 نقطة إلى 0.75% عند 3871.98 نقطة.

وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 114.30 نقطة إلى 1.03% بواقع 10988.15 نقطة.