اسعار الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

الثلاثاء 25/أكتوبر/2022 - 09:14 ص

استقرت اسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022، وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

ووصل أعلي سعر لـ الدولار في بنك العقاري المصري العربي مسجلا 19.69 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع.

بينما سجل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك HSBC حوالي 19.59 جنيها للشراء و 19.69 جنيها للبيع.

ووصل ثاني أقل سعر للدولار نحو 19.61 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، بلوم، البركة، أبوظبي التجاري".

وبلغ سعر الدولار مقال الجنيه نحو 19.63 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، مصر، الأهلي، العربي الافريقي الدولي، قناة السويس".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في المتوسط نحو 19.64 جنيها للشراء، و19.71 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.65 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي َQNB التجاري الدوليCIB، الأهلي المتحد، المصرف المتحد".

وصل سعر الدولار مقابل الدولار نحو 19.66 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع في بنوك " الإسكندرية، المصري لتنمية الصادرات".

وسجل ثاني أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.68 جنيها للشراء أو 19.71 جنيها للبيع في بنوك" ميد بنك، الاستثمار العري، مصرف أبوظبي الاسلامي".