الأحد المقبل.. انطلاق مؤتمر الدواء والرعاية الصحية برعاية رئيس الوزراء

الأحد 23/أكتوبر/2022 - 03:21 م

يشهد الأحد المقبل، انطلاق فعاليات مؤتمر "الدواء والرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة"، والذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لمناقشة عدد من المحاور التي تخص قطاع الصحة في مصر، وعلى رأسها كيفية تطوير القطاع والتحديات التي تواجهه، وكيفية التصدي لها، بالإضافة إلى تأثير الدواء وعلاقته بالرعاية الصحية والتي يمثل 50% منها.

كما يدعم المؤتمر رؤية الحكومة المصرية في النهوض بقطاع صناعة الأدوية لتكون مصر الوجهة الأولى لصناعة الأدوية وتصديرها لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، تماشيًا مع النهضة الحضارية التي تشهدها مصر خلال هذه الآونة في مختلف القطاعات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن المنتظر أن يقام المؤتمر يومي 30 -31 أكتوبر الجاري.

يرأس المؤتمر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، رئيسا شرفيا للمؤتمر، ويأتي ذلك بمشاركة هيئة التأمين الصحي الشامل الجديد، ونخبة كبيرة من قيادات قطاع الدواء والرعاية الصحية، وعدد من شركات الدواء متعددة الجنسيات، والمحلية، وهيئات الرعاية الصحية.

وتضم الجلسة الافتتاحية كلا من: الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء، الدكتور لواء بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة، المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والمهندس حسام صادق، الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.

ويناقش المؤتمر عددا من المحاور الرئيسية لصناعة الدواء خلال 8 جلسات، تقام على مدار يومين، على رأسها: دور الدولة والأطراف المشاركة تجاه الصناعات الدوائية المتطورة، ودور الرعاية الصحية المستدامة في ظل التقدم العلمي والأدوية المبتكرة، بالإضافة إلى جلسة متخصصة عن "الطريق إلى التحول الرقمي ودوره في تطوير قطاع الدواء والرعاية الصحية"، كما تناقش الجلسات الفائدة الاقتصادية للمبادرات، وبرامج الصحة العامة في تحسين الإنفاق الصحي، وتطويع البحث العلمي لتطوير خدمة الخريطة الصحية للمصريين.