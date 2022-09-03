"آخر النهار" يلقي الضوء على انفراد "البوابة نيوز" بشأن شروط صندوق النقد الدولي

السبت 03/سبتمبر/2022 - 01:39 ص

ألقى برنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، والمذاع على قناة النهار الفضائية، الضوء على انفراد الزميلة نانجي السيد، بشأن شروط صندوق النقد الدولي.

وحصلت "البوابة نيوز" على تصريحات خاصة بشأن شروط صندوق النقد الدولي، وتم التأكيد على أن صندوق النقد الدولي لم يطالب الحكومة المصرية، بإلغاء قرار الاعتمادات المستندية للاستيراد، وعودة العمل بنظام مستندات التحصيل، مضيفًا في هذا الصدد أن صندوق النقد لم يضع أي متطلبات بخصوص آلية الاستيراد، وأن مطالبه اقتصرت بضرورة الحفاظ على المعدل الحالي لحجم الاحتياطي النقدي، ووقف نزيف تراجعه بسبب الاستيراد.

وأوضح مصدر مسئول، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الحكومة اضطرت للجوء لآلية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع، في ظل استنزاف الاحتياطي النقدي لاستيراد السلع الأساسية، والتي تضاعفت أسعارها بشكل ملحوظ في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية مما دفع البنك المركزي لاتخاذ هذه الخطوة، للحفاظ على الاحتياطي وتوفيره لتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة، وسداد الالتزامات الخارجية، وبالفعل نجح في سداد 10.5 مليار دولار التزامات خارجية وخفض فجوة التمويل من 3.9 مليار دولار في فبراير إلى 400 مليون دولار بنهاية يوليو.

وبين المصدر، أن قرارات الحكومة الأخيرة بتيسيرات الإفراج الجمركي بعيدا عن الاعتمادات المستندية، اقتصرت على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي بتيسير الإفراج عن مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة واستثناء ها من فتح الاعتمادات، وهو ما تم بالفعل خلال الفترة الماضية، إلا أن بعض المستوردين لم يتجهوا لفتح الاعتمادات المستندية لبعض مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار تخوفًا من قدرة البنوك على تلبية قيمة الاعتماد.

أشار المصدر، إلى خطورة إلغاء قرار الاعتمادات المستندية في الوقت الحالي، حيث سيؤدي إلى استنزاف الاحتياطي النقدي الحالي، مؤكدًا أن إلغاء القرار سيؤدي لزيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه لمستويات غير مسبوقة، وقد يؤدي إلى خفض الاحتياطي، ولذا اتجه البنك المركزي خلال الشهور الماضية للموازنة بين فتح الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية مع الحفاظ على مستوى الاحتياطي النقدي.