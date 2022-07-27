بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. 5 بنوك مركزية خليجية ترفع سعر الفائدة

الأربعاء 27/يوليو/2022 - 09:37 م

قررت نحو خمسة من البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، رفع سعر الفائدة على عملتها بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة مجددا، في ظل الربط الكلي أو الجزئي لعملات تلك الدول بالدولار.

قال البنك المركزي السعودي، اليوم الأربعاء، إنه زاد أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس، في تحرك مواز لزيادة مماثلة في الفائدة من البنك المركزي الأمريكي بالنظر إلى ارتباط الريال السعودي بالدولار.

ورفع المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) 75 نقطة أساس إلى 3.0% و2.5% على الترتيب.

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع "سعر الفائدة الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس 28 يوليو 2022.

وبعد قرار الفيدرالى الأمريكي قرر مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة الإقراض 50 نقطة أساس، بينما رفع سعر فائدة الإيداع بمقدار 75 نقطة أساس.

كذلك قال بنك البحرين المركزي في بيان، إنه قرر رفع سعر الفائدة الأساسي على الودائع لمدة شهر وكذلك الأسبوع الواحد 75 نقطة أساس إلى 4%، ورفع سعر فائدة الإقراض 75 نقطة أساس إلى 4.50%.

كان البنك المركزي الكويتي الأقل في رفع نسبة ارتفاع الفائدة حيث يرتبط الدينار الكويتي بسلة من العملات الأجنبية وليس الدولار فقط، حيث قرر رفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.50%.

وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، وذلك كخطوة جديدة لمواجهة ارتفاع التضخم في البلاد، بعد وصول التضخم إلى 9.1% خلال يونيو.

وكان محللو بنك أوف أمريكا أوضحوا في مذكرة بحثية، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يشهد تسارع الطلب بوتيرة تتجاوز المعروض؛ ما سيدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدل الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع اليوم.

وأضاف بنك أوف أمريكا، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيظل يركز على ترويض التضخم المرتفع، مع بقاء مخاطر الركود تحت السيطرة.

كما توقع محللو وكالة موديز للخدمات المالية وجدوى الاستثمارات، أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، مؤكدا عدم وجود أي مؤشرات أو دلائل على رفع الفيدرالي سعر الفائدة بأكثر من هذا الحد.

وتوقعت موديز أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الولايات المتحدة بمقدار 1%، ما يشير إلى احتمالية انخفاضه بشكل كبير ببيانات الربع الثاني المرتقبة.

وقفز معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته في أكثر من 40 عاما، في يونيو 2022؛ ليسجل 9.1%، بعدما وصل إلى 8.8% خلال شهر مايو الماضي.