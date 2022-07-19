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الثلاثاء 19 يوليو 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

كورونا في لبنان.. تسجيل 1975 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت وزارة الصحة اللبنانية حالتي وفاة و2319 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت الوزارة في تقريرها أن العدد التراكمي للحالات المؤكدة بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء في البلاد ارتفع إلى 1142644 إصابة في حين بلغ العدد الإجمالي لحالات الوفاة 10491 حالة.

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