كورونا في لبنان.. تسجيل 1975 إصابة جديدة

الثلاثاء 19/يوليو/2022 - 01:43 ص

سجلت وزارة الصحة اللبنانية حالتي وفاة و2319 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها أن العدد التراكمي للحالات المؤكدة بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء في البلاد ارتفع إلى 1142644 إصابة في حين بلغ العدد الإجمالي لحالات الوفاة 10491 حالة.