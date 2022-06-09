سعر الدولار مساء اليوم الخميس 9 يونيو 2022

الخميس 09/يونيو/2022 - 05:28 م

استقر سعر الدولار في السوق المحلي مقابل الجنيه المصري، مساء تعاملات اليوم الخميس 9 يونيو 2022، أخر جلسات الأسبوع ، حيث سجل في البنك المركزي المصري مستوى 18.64 جنيه للشراء، و 18.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار في بنك مصر:

18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB:

18.67 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك المشرق:

18.63 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر:

18.61جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي:

18.63 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس:

18.63 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي:

18.63 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي:

18.68 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة:

18.66 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الأول:

18.63 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة:

18.63 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك:

18.63 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد:

18.65 جنيه للشراء، 18.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

18.67 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي:

18.66 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.